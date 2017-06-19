تدعوكم الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان) فرع محافظة الخرج للمشاركة والمساهمة في حملة #أسعدهم_تسعد ، والتي استمدت الجمعية رسالتها الإعلامية #أسعدهم_تسعد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم : ” أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم ”
للمزيد من المعلومات نتشرف بتواصلكم مع الفرع ، على الأرقام التواصل : قسم الرجال / 0506195559 – 0555203338 قسم النساء / 0552053335
ونتشرف بزيارتكم لجمعية إنسان فرع محافظة الخرج حي غرناطة – طريق الملك عبدالله – مقابل الدفاع المدني
ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك :
الفترة الأولى 12.30 ظهراً – 6.30 مساءً الفترة الثانية 9.30 مساءً – 1.30 صباحاً
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