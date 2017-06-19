ينطلق في شوال المقبل البث التجريبي لمجموعة قنوات رياضية جديدة تحمل اسم “PBS SPORTS”، برأسمال 26 مليار ريال سعودي.
وستعقد المجموعة مؤتمراً صحفياً في الـ10 من شوال المقبل في الرياض لكشف تفاصيل إطلاق القناة والتي ستبدأ بقناة إعلانية خلال الأسبوع المقبل، تليها 7 قنوات أخرى مع انطلاقة الموسم الرياضي الجديد تعمل بخاصية “HD” فائقة الوضوح.
وستركز القنوات الجديدة على تغطية جميع الأحداث الرياضية الهامة، فيما ينظر لها البعض بأنها ستنهي احتكار قنوات “bein sports” لبطولات كأس العالم، وبطولات الأمم الأوروبية، والآسيوية، والإفريقية، وغيرها.
وقال رئيس مجلس إدارة المدينة الإعلامية السعودية مفلح الهفتاء أن القناة مجانية قدر المستطاع في حال سمحت القوانين الدولية بذلك، أما في حال ضرورة عمل اشتراكات فإنها ستكون رمزية، مبيناً أن هناك مفاوضات مع مجموعة قنوات “MBC” لضم القنوات إلى ريسيفر “GOBX”.
ويضم فريق العمل بالشبكة كوادر عربية متميزة من 10 دول عربية، تشمل السعودية، والجزائر، ومصر، والإمارات، والعراق، والأردن، والمغرب، وليبيا، والبحرين، وعُمان.وفق “أخبار 24”.
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