كشفت مصادر أن الرئيس الجديد لنادي الاتحاد أنمار الحائلي، يجري إتصالاتٍ مع اللاعب المصري محمود كهربا لمناقشة موضوع تجديد إعارته للنادي الأصفر.
وكشفت ذات المصادر أن الحائلي أبلغ كهربا بأن إدرته ستقدم عرضها المناسب لإدارة نادي الزمالك بشأن التجديد معه.
من جانب أخر عقد الإدارة الجديدة لنادي الاتحاد إجتماعاً مساء الجمعة مع الرئيس السابق حاتم باعشن لمناقشة أوضاع البيت الاتحادي والنظر إلى قضايا النادي العالقة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “FIFA” لتجنب فرض العقوبات.وفق “عين اليوم”.
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