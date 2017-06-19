عبر مالك معاذ، لاعب الأهلي والمنتخب السعودي السابق، عن حزنه لرحيل أحمد المرزوقي عن النادي الأهلي.
وقال صاحب الـ35 عاماً :” الأهلي لم يقدم المأمول منه لجماهيره الرياضية التي تنتظر منه البطولات والإنجازات، وهذا يعود لتغيير الرؤساء المتواصل دون أن يكون هناك استقرار إداري يسمح ببقاء الرئيس رفقة اللاعبين والجهاز الفني لفترة طويلة تمتد لـ5 أعوام، وللأسف لا يوجد أحد يستمر لهذه الفترة الطويلة؛ على الرغم من توقيع عقود لهذه المدة ولكن بعد عام أو عامين يبتعد”.
وأضاف:” أنا حزين لرحيل أحمد المرزوقي المفترض أن يستمر مع نفس اللاعبين والجهاز الفني ليعطي ويحقق الإنجازات بعد تذبذب مستوى الفريق الذي حقق الدوري وكأس السوبر وكأس الملك”.
وزاد، في الأهلي من يحقق الإنجاز لا ينسب له، بينما الذي لا يحقق شيئاً يُبعد عن النادي.
وطالب بأن يكون رئيس النصر الأمير فيصل بن تركي مثالاً لباقي رؤساء الأندية في الاستمرار مع فريقه، وقال في تصريح خاص لـ”عين اليوم” :” أتمنى من رؤساء الأندية الاستمرار في منصبهم، فرئيس النصر الأمير فيصل بن تركي كافح وكافح وحقق ثم أخفق وسيعود لتحقيق الإنجازات، خلال فترة تواجده مع فريقه، ورئيس الهلال كان يريد الابتعاد في أول موسم له مع النادي، ولكنه استمر وحقق الموسم التالي”.
وبين أن كل الأندية تريد أن تحققق البطولات والإنجازات، ولكن هذه الألقاب مقسّمة فيما بينهم فكل موسم يحققه فريق.
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