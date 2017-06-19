اقترب النادي الأهلي من حسم ملف التعاقد مع المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف واتفق الأهلاويون مع الأوكراني على توقيع عقد لمدة ٣ سنوات بمبلغ ٢ مليون ونصف يورو للموسم الواحد.
ريبروف مدرب دينامو كييف السابق والذي قاد فريق العاصمة الأوكرانية لتحقيق 5 بطولات في 3 مواسم، سبق له إحراز هدف في شباك المنتخب السعودي في مونديال المانيا 2006.
ويرغب مسيرو النادي الجداوي في مدرب يجيبد اللاعب بنفس الخطة السابقة ٤ – ٢-٣-١ وأن يكون مديراً فنيا ً أكثر من كونه مدرب، وهي الصفات التي تنطبق على ابن العاصمة الأوكرانية كييف بحسب مصادر”عين اليوم”.
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