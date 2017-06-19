أغلق منفذ “سلوى” البري الحدودي مع قطر أبوابه أمام حركة العبور، بعد انتهاء مهلة الأربعة عشر يوماً التي منحتها السعودية للقطريين لمغادرة المملكة وللسعوديين للعودة إلى بلادهم، إثر قرار قطع العلاقات مع دولة قطر.
وكانت كلٌّ من المملكة والإمارات والبحرين قد حددت في الخامس من يونيو الجاري مهلة 14 يوماً لمغادرة المواطنين القطريين المقيمين في البلدان الثلاثة وعودة مواطنيهم الموجودين في قطر؛ وذلك لأسباب أمنية احترازية.
وفي السياق ذاته، وجهت المديرية العامة للجوازات المنافذ البرية والبحرية والجوية بتسهيل حركة المواطنين السعوديين والقطريين ممن تربطهم صلة قرابة مشتركة من الدرجة الأولى والسماح لهم بالقدوم والمغادرة من وإلى قطر.وفق “أخبار 24”.
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