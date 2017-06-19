شهدت هيئة الهلال الأحمر منذ بدء تأسيسها في عام 1383هـ باسم “جمعية الهلال الأحمر السعودي” تطورات عديدة، جاءت متماشية مع النهضة التي شهدتها المملكة طوال السنوات الماضية.
وبدأت جمعية الهلال الأحمر بعد صدور مرسوم ملكي أسوة بالجمعيات المماثلة في الدول الأخرى، لإسعاف المرضى والمصابين، ومساعدة الحجاج، ومنع انتشار الأوبئة بالتعاون مع وزارة الصحة، والتنسيق مع الجمعيات الإنسانية العالمية، وغير ذلك.
وقال الباحث في تاريخ السعودية عبدالله العمراني إن الجمعية بدأت في مقر بالرياض بجوار المركز العام “الشميسي”، مبيناً وفقاً لصحيفة “سبق” أنه بعد مرور عام واحد أصبحت لها 6 فروع جديدة في كل من مكة المكرمة، وجدة، والمدينة المنورة، والطائف، بالإضافة لرابغ، وبحرة.
وأوضح العمراني أن الجمعية تطورت وافتتحت لها مراكز جديدة بعضها في المنطقة الشرقية، وطريق الطائف الجديد، وتم شراء 6 سيارات إسعاف جديدة، إلى أن وصلت إلى ما هي عليه الآن كواحدة من أهم مرافق الخدمات الطبية والإسعافية الطارئة تعمل على مدار الساعة بجهود كادر سعودي متخصص.
وأضاف أنه إلى جانب مراكز ومركبات الإسعاف عالية التجهيز التي تمتلكها الهيئة، أدخلت خلال السنوات الأخيرة خدمة الإسعاف الجوي بفرق طبية مؤهل لتقديم المساعدات العاجلة للحالات الحرجة، وضمان وصولها للمستشفيات بالسرعة اللازمة.
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