أظهرت صورة لوثيقة قديمة يعود تاريخها لعام 1948، أن إعلان أول نيابة عامة في المملكة تم في عهد المؤسس الملك عبدالعزيـز آل سعود.
وجاءت النيابة العامة في مقدمة الوزارات والمصالح والمديريات الحكومية التي تم تشكيلها بأمر ملكي، حيث أسندت مهام النيابة العامة حينها للأمير فيصل بن عبدالعزيز.
وقال أستاذ القانون الدكتور عمر الخولي إن النيابة العامة في عهد المؤسس الحجاز كانت تضطلع بمهام وزارة الداخلية قبل إنشاء وزارة بهذا الاسم، مبيناً وفقاً لصحيفة “عكاظ” أنها أول وزارة للعدل تم إعلانها في عهد الملك الراحل فيصل في عام 1390.
وأضاف أن الفارق بين النيابة العامة التي أعلنها الملك عبدالعزيز، والتي أمر بتشكيلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يصل إلى نحو 69 عاماً، وإن كانت اختلفت مهمة كل منهما.
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين كان قد أصدر عدداً من الأوامر الملكية أمس الأول السبت،من بينها تحويل مسمى “هيئة التحقيق والادعاء العام” إلى النيابة العامة وذلك تعزيزا لمبدأ العدالة، وبما يتفق مع القواعد والأحكام الشرعية، بهدف الفصل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
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