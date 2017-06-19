فتحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحقيقاً موسعاً في شكوى عدد من موظفي إحدى شركات الخدمات الأرضية، بشأن قيام الشركة بتعيين 60 وافداً في وظائف تقتصر على المواطنين السعوديين فقط.
وتفاعل المتحدث باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل مع تغريدات موظفي الشركة والتي أكدوا فيها قيام الشركة بالاستغناء عن موظفي الكونترات السعوديين واستبدالهم بوافدين بنصف راتب السعوديين، ليرد عليهم قائلاً: “لا يسمح بتوظيف الوافدين في المهن المقصورة على السعوديين، والوزارة ستتحقق وستتخذ الإجراء النظامي”.وفق “أخبار 24”.
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