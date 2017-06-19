روى الأمير تركي الفيصل موقفاً جرى بين أخيه وزير الخارجية السابق الأمير سعود الفيصل وإحدى الممرضات داخل غرفة عمليات المستشفى الذي كان يتلقى العلاج به، فاجأ خلاله الأمير سعود الممرضة بإجابة فصيحة على سؤال لها حول هوية الرئيس الأمريكي حينها.
وقال الأمير تركي الفيصل إن إحدى الممرضات اقتربت من الأمير سعود خلال تنويمه بغرفة عمليات المستشفى وطرحت عليه سؤالاً للتأكد من مدى وعيه لما سيجرى له، قائلةً: “هل تعرف من هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية؟”، ليرد عليها الأمير سعود: “سأبلغك بذلك إذا أبلغتيني من هو ملك المملكة العربية السعودية؟”.
وفق “أخبار 24”.
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