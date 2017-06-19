كشفت مصادر أن نادي أهلي جدة قدم عرضاً لنادي الظفرة الإماراتي؛ لضم المهاجم السوري عمر خريبين لصفوفه خلال الموسم المقبل بـ 30 مليون ريال، إلا أن اللاعب رفض العرض وأعلن تمسكه باللعب لنادي الهلال.
وبينت المصادر وفقاً لصحيفة “البيان” الإماراتية، أن إدارة الظفرة رفضت عرضاً من الهلال بقيمة 12 مليون ونصف المليون ريال لضم اللاعب، مشيرة إلى أنها أطلعت اللاعب على كل العروض المقدمة وأكدت على حرية اختياره، لكنه رفض جميعها وتمسك بالاستمرار في صفوف الهلال.
وأضافت أن اللاعب توجه إلى مقر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم الأسبوع الماضي للاستفسار عن عملية فسخ العقد وموقفه القانوني فيما يتعلق بتسديده للشرط الجزائي، لافتة إلى أن اللاعب مازال يحاول مع إدارة الظفرة لتسهيل انتقاله للهلال؛ رغبة منه في عدم اللجوء لخيار الفسخ.
وأوضحت المصادر أن القيمة المالية المطلوبة لفسخ عقد عمر خريبين مع الظفرة، تبلغ 6 ملايين ونصف مليون دولار.
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