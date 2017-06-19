كشف مصدر أن قائد فريق النصر حسين عبدالغني سيوقع مساء اليوم (الإثنين) مخالصة نهائية مع النادي، مضيفاً أن اللاعب وافق على جدولة مستحقاته المتأخرة.
وأوضح المصدر وفقاً لإذاعة “يو إف إم”، أن رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي اجتمع باللاعب أول أمس (السبت)، واتفق معه على جدولة مستحقاته المالية المتأخرة في الفترة الماضية.
وأضاف أن اللاعب وافق على طلب رئيس النصر؛ تقديراً للظروف المالية التي يمر بها النادي، ووجه الأمير فيصل بن تركي بدوره شكره للاعب على مبادرته ولما قدمه للفريق طيلة 8 سنوات.وفق “أخبار 24”.
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