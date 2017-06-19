روى كابتن طيار بالخطوط السعودية، قصة تحديه لظروفه البدنية من أجل تحقيق حلمه بدخول مجال الطيران، لافتاً إلى أنه تقدم على اختبارات المتقدمين للطيران أكثر من مرة وكان يُرفض دائماً لزيادة وزنه عن المعدل المطلوب.
وقال كابتن طيار سامي جمال خلال برنامج “فشل ناجح” على قناة “العربية”، إنه قدم أوراقه في إحدى دورات اختبار الطيران، لكنه اصطدم بشرط واحد متعلق بالوزن، مشيراً إلى أن موظف الاستقبال الخاص بالدورة تعجب من تقدمه للاختبار من الأساس ورفض قبوله، مبيناً أنه التحق بالدراسة في جامعة الملك عبدالعزيز في انتظار الإعلان عن دورة جديدة.
وأضاف جمال أنه تقدم مرة أخرى إلى دورة جديدة للاختبار بالطيران ليقابل موظفاً آخر غير الذي قابله في المرة السابقة، لكنه رفض أيضاً استلام أوراقه وقبوله، موضحاً أنه عقد اتفاقاً مع الموظف بقول أوراقه بشرط أن يتمكن من إنزال وزنه قبل إجراء الاختبارات بعد 9 أسابيع، وهو الأمر الذي قبل به الموظف.
ولفت إلى أنه سارع بالتوجه إلى مستشفى خاص بالتأهيل الطبي في مكة، طالباً من الطبيب تخسيسه في فترة زمنية لا تتعدى 8 أو 9 أسابيع وهو ما وافق عليه الطبيب، شرط أن ينفذ كل كلامه، مبيناً أنه نجح بالفعل في إنزال 28 كجم من وزنه خلال 8 أسابيع فقط، ليبدي موظف الاستقبال المختص بالدورة دهشته متعجباً من قدرته على إنزال وزنه بهذه الطريقة في وقت قصير.وفق “أخبار 24”.
وبيّن أن طموحه اصطدم مرة أخرى بعد فشله في تخطي الاختبار الثاني؛ بسبب أخطائه خلال الاختبار، لكنه أصرّ على تحقيق حلمه وعاد مرة أخرى في الاختبار الثالث بعدها بعام ليستطيع هذه المرة أن ينجح في الحفاظ على لياقته البدنية وتجاوز الاختبار التحريري أيضاً.
#فشل_ناجح | كابتن سامي خسر 29 كليو في 8 اسابيع وحلق في طائرة أحلامه#العربيةpic.twitter.com/lPZN48Z34t
— قناة العربية (@AlArabiya) ١٨ يونيو، ٢٠١٧
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