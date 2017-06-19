عرض برنامج “الراحل” على قناة “روتانا خليجية” لقاءً تلفزيونياً قديماً للأمير الراحل عبدالرحمن بن سعود، رئيس نادي النصر الأسبق؛ حيث بيّن اللقاء عدداً من وجهات النظر التي كان يتبناها، ومن ضمنها موقفه السلبي من قناة الجزيرة.
وأظهر اللقاء الذي أجري مع الأمير عبدالرحمن بن سعود قبل نحو 4 سنوات من وفاته، انتماءه وحسه العروبي، مؤكداً خلال حديثه أن هذا الانتماء طبيعي كونه حفيد الملك عبدالعزيز، الذي أنجز أعظم وحدة عربية بتوحيد المملكة تحت قيادته.
وأشار رئيس نادي النصر الأسبق إلى تحفظه على نهج قناة الجزيرة، منوهاً إلى أنها مدعومة من قبل الاستخبارات الأمريكية؛ كي تثير القلاقل بين الشعوب العربية وحكامها، كاشفاً أنه طلب منه الظهور على شاشتها من قبل، لكنه رد بأنه لا يتشرف بذلك.وفق “أخبار 24”.
#برنامج_الراحل
فيديو للأمير #الراحل_عبدالرحمن_بن_سعود ينتقد قناة الجزيرة منذ نحو 200 عاما ويقول: لا يشرفني أن أظهر بها pic.twitter.com/yaTxjaSzIZ
— خليجية (@Khalejiatv) ١٨ يونيو، ٢٠١٧
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