رصد تقرير عدة طرق تساعد على التخلص من رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام، والتي يعاني منها كثيرون بسبب البكتيريا التي تنشط أثناء الصوم لقلة إفراز اللعاب.
وكشف التقرير وفقاً لـ “العربية نت”، عن 10 طرق ممكنة للتخلص من معاناة رائحة الفم الكريهة أثناء الصوم، منها استعمال خيط الأسنان للتخلص من بقايا الطعام، وتنظيف اللسان الذي يعد بيئة خصبة لتكون البكتيريا، ومعالجة الأسنان من التسوس.
وأضاف أنه ينصح بالإقلاع قدر المستطاع عن التدخين بعد الإفطار، ومضغ حبات من الهيل بعد الإفطار، وكذلك مضغ العلك لتحفيز تكوين اللعاب، بالإضافة إلى تناول الينسون والشاي الأخضر بعد وجبة الإفطار.
ويمكن أيضاً التخلص من رائحة الفم الكريهة بالإكثار من شرب السوائل بين وجبتي الإفطار والسحور، وتناول الفواكه والخضار الغنية بفيتامين “سي”، والحد من شرب القهوة.
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