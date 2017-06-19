توفيت أمس “الأحد” امرأة ثلاثينية بقرية الفلج في محافظة المخواة بمنطقة الباحة، بعد دخولها في مضاعفات صحية والتهابات عقب تعرضها للدغة سامة من حشرة قبل شهرين، نقلت على إثرها للمستشفى قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة هناك.
وتشير التفاصيل وفقاً لـ”سبق”، إلى أن المرأة التي تزن نحو 250 كجم منذ قرابة شهرين تعرضت للدغة سامة ورفضت نقلها إلى المستشفى، إلا أن أسرتها طلبت نقلها عقب مرور 3 أيام من تعرضها للدغة.
وسارعت الجهات المعنية بالمنطقة إلى محاولة إنقاذ المرأة التي كان يتعثر نقلها إلى المستشفى بسبب وزنها الزائد، قبل أن تتمكن مديرية الدفاع المدني من التدخل والمساهمة في نقلها بإدخالها كابينة الإسعاف بعد سحب السرير المتحرك من موقعه.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج