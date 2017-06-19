ألقت شرطة محافظة بقعاء بمنطقة حائل أمس “الأحد”، القبض على إثيوبي الجنسية مُتهم بطعن أحد أبناء جلدته؛ إثر خلاف سابق بينهما؛ حيث عُثر على جثة القتيل داخل مزرعة تخص أحد المواطنين شرق المحافظة.
وبيّن المتحدث الرسمي لشرطة حائل الرائد سامي الشمري، أن الجهات المختصة تعاملت مع بلاغ لأحد المواطنين بالعثور على شخص متوفى داخل غرفته الواقعة بمزرعة شرق محافظة بقعاء، مشيراً إلى أن المعاينة الأولية اتضح من خلالها وفاة المجني عليه وهو إثيوبي الجنسية بعد تلقيه عدة طعنات قاتلة.
ولفت إلى أن شرطة بقعاء تمكنت من تحديد الجاني وضبطه بمركز الحميّمه في طريق حائل – رفحاء؛ حيث تبّين أنه إثيوبي الجنسية في العقد الثالث من العمر ويقيم بطريقة غير مشروعة٬ كما أقر بطعنه المجني عليه إثر خلاف سابق بينهما.وفق “أخبار 24”.
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