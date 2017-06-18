تسارع أندية دوري جميل خطى التعاقد مع لاعبين بارزين لتدعيم صفوفها قبل بدء الموسم الجديد من دوري “جميل”.
وجاء من أبرز هذه التعاقدات تعاقد الهلال مع مختار فلاتة مهاجم الوحدة، فيما تعاقد نادي فيحاء مع 13 لاعبا، وجدد الأهلي للمحترف اليوناني فيتفاتزيديس.
وفيما يلي القائمة الكاملة لصفقات الأندية حتى الآن:
– الاتحاد
1- تجديد إعارة كارلوس فيلانويفا فيلانويفا لموسم واحد.
2- تجديد إعارة فهد الأنصاري موسم واحد.
– التعاون:
3- التعاقد مع اللاعب فيصل الخراع قادما من الاتحاد على سبيل الإعارة لموسم واحد.
4- التعاقد مع اللاعب جفين البيشي.
توقيع مخالصة مالية مع صقر عطيف.
5- التعاقد مع عبدالمجيد السواط لمدة 3 مواسم.
تجديد عقد الحارس معتز البقعاوي لـ 5 سنوات.
– الباطن
تجديد عقد عبدالله الجوعي لموسم واحد.
تجديد عقد معن الخضري لموسم واحد.
تجديد عقد البرازيلي جوناثان بينتيس لموسمين.
تجديد عقد خويلد عيادة.
تجديد عقد جدعان مهنا.
تجديد عقد يوسف المزيريب لمدة ثلاثة مواسم.
– الفيصلي
6- التعاقد مع محمد عيد قادما من النصر
تجديد عقد وسام السويد لموسمين
تجديد عقد حسين القحطاني لموسم واحد
تجديد عقد اللاعب عمر عبدالعزيز
تجديد عقد محمد مجرشي لموسمين
7- التعاقد مع جمعان الدوسري لموسمين.
8- التعاقد مع حمد آل منصور قادما من نجران.
9- التعاقد مع نادر المولد لموسمين.
– الرائد
10- التعاقد مع لاعبه السابق يحيى المسلم.
11- التعاقد مع محمد الشريمي لاعب الهلال لموسمين.
12- التعاقد مع فهد الرشيدي لـ 3 سنوات.
13- التعاقد مع صقر عطيف لمدة موسمين.
– الأهلي
– تمديد عقد لاعب الوسط، اليوناني فيتفاتزيديس حتى عام 2019.
– الفيحاء
14- التعاقد مع لاعب الوسط ضيف الله القرني.
15- التعاقد مع طلال مجرشي لمدة 4 سنوات قادما من الخليج.
16- التعاقد مع مسلم آل فريج لمدة 4 سنوات قادما من الخليج.
17- التعاقد مع توفيق بوحيمد لاعب الفتح السابق لمدة موسمين.
18- التعاقد مع عبدالله كنو قادماً من التعاون لمدة 3 سنوات.
19- التعاقد مع عبدالمجيد الرويلي لمدة موسمين.
تجديد عقد الحارس عبدالرحمن دغريري لمدة موسم واحد.
تجديد عقد اللاعب عبدالإله الفهد موسمين.
20- التعاقد مع لاعب القادسية حسن جعفري لمدة 4 سنوات.
21- التعاقد مع لاعب وسط الاتحاد معتز تمبكتي لـ 3 سنوات.
التعاقد مع محمد البقعاوي قادما من الهلال على سبيل الإعارة.
22- ضم اللاعب عبدالله آل سالم من الخليج لمدة 4 مواسم.
23- التعاقد مع حاتم بلال قادما من الوحدة بعقد يمتد لـ 4 مواسم.
– الهلال
24- التعاقد مع مختار فلاتة مهاجم فريق الوحدة.
– الفتح
25- التعاقد مع علي الزقعان بعقد يمتد لـ 5 سنوات.
– تجديد عقد عبدالله الدوسري لموسم واحد.
– أحد
26- التعاقد مع الحارس عبدالله الجدعاني.
تجديد التعاقد مع لاعب الفريق عبدالحليم العمودي.
27- التعاقد مع اللاعب محمد عطية.
– الشباب
تجديد عقد أحمد عطيف لمدة موسم واحد.
– القادسية
تجديد التعاقد مع المهاجم البرازيلي بيسمارك فيريرا
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج