فرض مجلس إدارة نادي الهلال على لاعب الفريق الأول لكرة القدم عبدالله الزوري عقوبة مضاعفة، وذلك بعد تكرار سوء استخدامه لأحد حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت إدارة النادي في بيان مقتضب اليوم (الأحد) أن قرار مجلس الإدارة تم اتخاذه وفقًا للائحة الداخلية المعمول بها؛ بعد تكرار مخالفة اللاعب.
وكان الزوري المعروف بنشاطه عبر برنامج “سناب شات” قد تعرض لانتقادات حادة من قبل متابعيه الشهر الماضي، بعد نشره مقطع فيديو عبر حسابه جرى تداوله على نطاق واسع، يحمل إساءة لزميله في الفريق عمر خريبين، ليعتذر فيما بعد عن الإساءة.
وتكرر الأمر بنشره صورتين لزميليه في الفريق محمد الشلهوب ونواف العابد أثناء وقوفهما في أحد الأماكن العامة للتصوير مع إحدى المشجعات عبر حسابه في “سناب شات”، وكتب تعليقاً طريفاً عليها، مما أثار استياء الجماهير والإدارة الهلالية، التي أصدرت بحقه هذه العقوبة المضاعفة.وفق “أخبار 24”.
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