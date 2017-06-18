كشفت أمانة منطقة الرياض، اليوم (الأحد)، عن الفعاليات الترفيهية التي أعدتها لسكان العاصمة في احتفالات عيد الفطر المبارك هذا العام في عدد من الأحياء.
وأوضح المشرف على الاحتفالات المهندس إبراهيم الهويمل أن احتفالات العيد ستشهد تسيير عربات مجهزة بشعار “عيد الرياض”، تجوب الشوارع، وتقدم استعراضات الدمى والمهرجين والعروض البهلوانية، وتوزع حلوى العيد، لتقريب الفعاليات من السكان الذين يتعذر عليهم الاستمتاع بها في مواقع إقامتها الثابتة.
وأضاف أن هناك فرقًا ميدانية تتابع الفعاليات في جميع مواقع العربات وتستقبلها لتوفير سبل الراحة للجمهور، وتجهز المواقع بالخدمات من مواقف سيارات وأعمال النظافة ودورات المياه، داعيا جميع شرائح المجتمع للمشاركة في الاحتفالات والاستمتاع بالفعاليات، ومؤكدًا على إعطاء أهمية كبرى لمشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في التعبير عن فرحتهم بالعيد.
وأشار الهويمل إلى أن برامج الاحتفاليات بعيد الفطر المبارك بالعاصمة تتضمن كرنفال المسيرات الترفيهية، بطريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول من تقاطع الملك سلمان حتى تقاطع شارع أنس بن مالك، بعدد 300 شخصية مرحة تقام على فترات ابتداء من بعد صلاة المغرب حتى الساعة 12 مساء.
وبين أنه تم تجهيز القرية التراثية بحي الجزيرة وبها 60 محلا مهيأة للأسر المنتجة وشاشات عرض ضخمة ومدرجات بالنساء وأخرى للرجال ومسرح لعروض شعبية فلكلورية مختلفة، مع خيمة الضيافة الشعبية للجمهور، وسيشارك أهل الحي بتوزيع الهدايا والحلوى، مع أوبريت عن العيد، والحوامة، ومسابقات وألعاب حركية، وعروض ألعاب الخفة، والشخصيات الكرتونية.وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن أمير الرياض فيصل بن بندر، قد وجّه بتنفيذ 160 فعالية احتفالية بعيد الفطر موزعة على 30 موقعاً تغطي جميع أحياء مدينة الرياض، وتتضمن فعاليات ترفيهية وفنية وتراثية ومسرحية ورياضية وعروضًا شعبية.
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