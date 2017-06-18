أعلن الأمير عبدالعزيز بن فهد، اليوم (الأحد)، أنه غادر المستشفى سالما بعد إجرائه عملية جراحية في البطن.
وغرد الأمير عبدالعزيز عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “الحمد لله والشكر له، الشكر لله الواحد القهار، فبفضله وحده خرجت من المستشفى وله الحمد, والشكر بعده لكل أهلي وإخواني الذين سألوا عن أخيهم وشكرا”.
يشار إلى أن الأمير عبدالعزيز بن فهد كان قد دخل المستشفى يوم الاثنين الماضي لإجراء عملية جراحية باطنية تكللت بالنجاح.وفق “أخبار 24”.
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