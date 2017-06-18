أكدت مديرية الأمن العام أن المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا يعد جريمة معلوماتية تعرض مرتكبها للسجن والغرامة.
وأوضح الأمن العام أن القانون يعاقب على هذه الجريمة بالسجن لمدة سنة والغرامة بمبلغ لا يزيد عن 500 ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين.
وأشار إلى أن الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية يتم عبر مراكز الشرطة، أو الاتصال بالرقم (989)، أو تطبيق “كلنا أمن”، إضافة لموقع “أبشر”، أو عبر البريد الإلكتروني.وفق “أخبار 24”.
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