قررت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تحويل اختبار الجزء الأول لبرامج شهادة الاختصاص السعودية إلى اختبارات رقمية، تحقيقاً لتوجهات الهيئة للتحول الرقمي وتوافقاً مع “رؤية المملكة 2030”.
وأوضحت “الهيئة” أن تحويل الاختبار إلى رقمي، جاء بعد دراسته وتجربته، حيث سيُعقد في شهر يوليو القادم، ليحقق عدداً من المميزات للمتقدم للاختبار، منها سهولة الاستخدام والتصفح، والجودة العالية للصور والتسجيلات الصوتية والمقاطع المرئية، وتزويد المتقدم بتقرير مفصل عن أدائه ومقارنته بأداء المتقدمين الآخرين.
ودعت “الهيئة” المتقدمين لهذا الاختبار إلى إحضار جهاز حاسوب خاص بهم، “لاب توب” أو “آيباد”، به شحن كافٍ لمدة 3 ساعات أو أكثر، ولا يحتاج أداء الاختبار إلى اتصال بشبكة الإنترنت، كما سيتوفر فريق للدعم الفني من قبل الهيئة قبل وأثناء الاختبار.
وستتيح “الهيئة” الفرصة للمختبرين الذين يرغبون في التقدم لهذا الاختبار ورقياً هذه المرة فقط، حيث سيكون هذا الاختبار هو الأخير ورقيًا.وفق “أخبار 24”.
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