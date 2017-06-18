طالبت هيئة كبار العلماء، مساء اليوم الأحد، أئمة المساجد بعدم الإطالة على الناس في دعاء القنوت، وتحري الدعوات المأثورة.
وأوضحت الهيئة أنه ينبغي على الإمام في دعاء القنوت تحري الدعوات المأثورة، وعدم التكلف والإطالة على الناس، حتى لا يشق عليهم الأمر.
طالبت هيئة كبار العلماء، مساء اليوم الأحد، أئمة المساجد بعدم الإطالة على الناس في دعاء القنوت، وتحري الدعوات المأثورة.
وأوضحت الهيئة أنه ينبغي على الإمام في دعاء القنوت تحري الدعوات المأثورة، وعدم التكلف والإطالة على الناس، حتى لا يشق عليهم الأمر.
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