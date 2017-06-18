تفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع بلاغ مواطن للوزارة اليوم (الأحد) ضد شركة خالفت النظام بتعيينها مديرا وافدا قام باحتجاز موظفة سعودية بعد استقالتها من الشركة والتلفظ عليها وإهانتها.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أنه تم ضبط الوافد وثبت تجاوزه للأنظمة وجار تطبيق العقوبات بحقه ومحاسبة المنشأة.
وأضاف أبا الخيل بأنه سيتم مخاطبة الجهات المختصة لترحيله.وفق “أخبار 24”.
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