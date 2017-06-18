أحبط رجال الجمارك السعودية في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة اليوم (الأحد) محاولة تهريب كمية من مادتي الهيروين والكوكايين المخدرة بلغت 1.720 كيلو جراما، مع عدد من القادمين إلى المملكة بقصد العمرة.
وأوضح بندر الرحيلي مدير عام جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة اشتبه المراقب الجمركي بأحد ركاب الرحلة.
وأضاف الرحيلي أنه تم إخضاعه للتفتيش الذاتي وعرضه على جهاز فحص الأحشاء بالأشعة، الذي أكد إيجابية النتيجة، حيث عُثر بداخل أحشائه على 60 كبسولة تحتوي جميعها على 679 جراما من مادة الكوكايين.
وأشار إلى أن الجمرك أحبط محاولة أُخرى لتهريب 779 جراما من الهيروين عُثر عليها داخل 100 كبسولة كانت مُخبأة في أحشاء أحد القادمين، وبنفس الطريقتين السابقتين حاول ثالث تهريب 262 جراما من مادة الكوكايين، إلا أنه تم كشف وإحباط محاولته.وفق “أخبار 24”.
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