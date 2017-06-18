أنشأ مواطن من محافظة مهد الذهب بمنطقة المدينة المنورة أول مرصد فلكي شخصي بالمملكة، بهدف رصد الظواهر الفلكية وأهلّة الأشهر.
وقال تركي عابدين الحربي إن تحقيق حلمه بإنشاء هذا المرصد استغرق نحو خمس سنوات، حيث بدأ مشواره في العام 2013، مبيناً وفقاً لصحيفة “عكاظ” أن إنشاء المرصد كلَّفه قرابة100 ألف ريال، متضمنة الأجهزة والمعدات وبناء سقف إلكتروني متحرك.
وأبان أنه قام بشراء الأجهزة من عدة دول من بينها ألمانيا وأمريكا، لافتاً إلى أنه يمتلك تلسكوبين؛ أحدهما لتصوير الأهلة نهاراً وبعد غروب الشمس، والآخر للمجرّات والكواكب والكويكبات والمذنبات.
وأوضح أن من أبرز الظواهر التي قام برصدها مرور كوكب عطارد أمام قرص الشمس في التاسع من مايو 2016، والكسوف الجزئي للشمس في الأول من سبتمبر 2016.
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