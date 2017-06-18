رعى رئيس الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، مؤخراً، حفل وقف القرآن بمكة المكرمة التابع للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بمنطقة الرياض “مكنون”.
وكشف الدكتور السديس خلال كلمته بالحفل أنه كان طالباً يدرس بالجمعية، ولم يكن يدر بخلده حينذاك أنه سيرعى يوماً ما حفلها الخيري.
وأكد الشيخ أنه لم يحضر ليرعى الحفل بل ليخدم الجمعية الغالية والعزيزة على نفسه وليخدم أنشطتها، وليرد شيئاً من الجميل للجمعية التي أسهمت في بلوغه ما وصل إليه.وفق “أخبار 24”.
معالي أ.د.عبدالرحمن السديس
من طالب في الجمعية إلى راعي لحفلها محب لها مفتخرا بها@quraan_qkpic.twitter.com/ScdMeKTCbz
— شبكة المجد (@AlmajdChannels) ١٧ يونيو، ٢٠١٧
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