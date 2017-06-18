تنتهي اليوم الأحد المهلة التي منحتها كلٌّ من السعودية والإمارات والبحرين للمواطنين القطريين لمغادرة أراضيها، وعودة مواطنيها المقيمين بقطر أو الزائرين لبلدانهم.
وكانت الدول الثلاث حددت فترة 14 يوماً لمغادرة القطريين وعودة مواطنيها من قطر، وذلك على خلفية قراراتها بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر.
يذكر أن الدول الخليجية الثلاث، بالإضافة إلى مصر وعدد من الدول الأخرى، أعلنت عن قطع علاقاتها مع قطر بدءاً من الخامس من يونيو الجاري، فيما أعلنت دول أخرى خفض تمثيلها الدبلوماسي مع الدوحة.وفق “أخبار 24”.
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