أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس السبت عددا من الأوامر الملكية منها تعيين سهيل بن محمد أبانمي محافظا للهيئة العامة للزكاة والدخل بالمرتبة الممتازة.
وسهيل أبانمي حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال والمحاسبة والمالية من “جامعة الفيصل” عام 2014، وماجستير في هندسة الحاسب الآلي من جامعة “نيو ساوث ويلز” في أستراليا عام 2007، وبكالوريوس في علوم الحاسب الآلي من جامعة الملك سعود عام 2000.
عمل مدير مشروع “MeduNet” بين 2000 و2004م، ثم مديرا للتخطيط في مصرف الإنماء بين 2007 و2009، ثم رئيساً لتطوير الأعمال ومدير “برنامج تداولاتي” في السوق المالية السعودية «تداول» بين 2009 و2013، ثم رئيس تميز الأعمال واستراتيجية الشركة وفريق التخطيط في مصرف الراجحي عام 2013.
انتقل بعدها للعمل في وزارة التجارة والاستثمار مشرفا عاماً على برنامج “قوائم”، ثم أصبح في عام 2016 المشرف العام على وكالة التجارة الداخلية في الوزارة ونائباً لوزير التجارة الداخلية.وفق “أخبار 24”.
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