في بادرة طيبة ولفتة كريمة ومشاعر صادقة قام أعضاء المجلس البلدي بالخرج
أ. ناصر العموش نائب رئيس المجلس البلدي بالخرج
أ. فهد العتيبي عضو لجنة العلاقات العامه
أ.سفر الدوسري عضو لجنة الاستثمار
بزيارة مدير السجن بمحافظة الخرج
المقدم عبدالرحمن محمد العواد
للاطلاق حملة تفريج الكربة سجناءالدَّين هذا اليوم وأوضح المقدم عبدالرحمن العواد أن الهدف من الحملة بالتعاون مع المجلس البلدي بالمحافظة هو الإسهام في الإفراج عن أكبر عدد من نزلاء السجن الدَّين، ومحاولة لَمِّ شملهم بأسرهم قُبيل عيد الفطر المبارك, والذين صدرت بحقهم صكوك شرعية من خلال تقديم الدعم المادي للمتعثرين منهم في سداد المطالبات المالية المترتبة بحقهم.
وصرح الدكتور مصلح العنزي رئيس المجلس البلدي أن الحملة تأتي تعزيزاً لمبدأ التكافل الاجتماعي والعمل بحديث المصطفى ﷺ :(من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا ، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن يسر على معسر ، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ، ومن ستر مسلما ، ستره الله في الدنيا والآخرة ، والله في عون العبد ، ما كان العبد في عون أخيه)
وقد قدم رئيس المجلس نداءًً داعياً رجال الأعمال والموسرين وفاعلي الخير من داخل المحافظة وخارجها، إلى التضامن مع الحملة، ودعم بما تجود به أنفسهم في تفريج كُرَب السجناء، متطلعاً إلى مساهمة فاعلة من جميع أفراد المجتمع ومؤسسات.
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