كشفت مصادر إعلامية، عن أن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، تدرس تجديد المفاوضات مع نادي الزمالك المصري لإعارة محمود عبدالمنعم (كهربا) .
وكانت مفاوضات إدارة النادي السابقة مع مرتضى منصور رئيس الزمالك، قد تعثرت بعد أن رصد الأخيرة خمسة ملايين دولار لإعارة اللاعب لمدة موسم واحد فقط.
ولعب كهربا في صفوف الاتحاد الموسم الماضي، على سبيل الإعارة، وظهر خلال مباريات الفريق بمستوى مميز للغاية، ليصبح عنصرا أساسيا في التشكيل الأساسي لنادي الاتحاد طوال الموسم الماضي.وفق “الرياض”.
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