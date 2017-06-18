أصدر النادي الأهلي، السبت تقريرا مفصلا عن موقف لاعبيه المصابين.
وذكر الأهلي في تقريره أن الثلاثي معتز هوساوي وإسلام سراج وعلي عواجي يواصلون في الفترة الحالية برامجهم التأهيلية استعدادا لعودة تدريبات الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في الأول من يوليو المقبل.
ودخل الثلاثي برامج تأهيلية بمركز فيفا الطبي بدبي تستهدف رفع المعدل اللياقي وتقوية العضلات حيث تعرض هوساوي في ختام الموسم الماضي لتمزق في العضلة الخلفية فيما أشار الجهاز الطبي بالنادي الأهلي على الثنائي إسلام سراج وعلي عواجي بضرورة مواصلة التأهيل عقب الإصابات التي لحقت بهما واستدعاء التدخل الجراحي.
ومن المقرر أن ينهي اللاعبين برامجهم العلاجية والتأهيلية بمدينة دبي بنهاية الأسبوع الجاري.
على جانب آخر يدخل اللاعب عمر السومة المرحلة الثالثة من العلاج التأهيلي بدولة الكويت بإشراف أخصائي الملاعب الدكتور عبدالمجيد البناي عقب عملية المنظار التي أجراها الشهر الماضي لغضروف الركبة.وفق “أخبار 24”.
وبينت التقارير حاجة السومة للعلاج والتأهيل لمدة تتراوح بين 6 و8 أسابيع.
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