كشفت تقارير إعلامية أن إدارة النادي الأهلي قد وصلت لمراحل متقدمة مع المدرب صاحب الأرقام القياسية في الكرة الأوكرانية ، المدرب سيرجي ريبيروف .
وبدأ المدرب مسيرته التدريبية في 2014 مع دينامو كييف حيث حقق خلال تلك المدة القصيرة خمس بطولات منهم لقبي دوري عامين متتاليين .
والمدرب حقق لقب الدوري هناك موسمين متتاليين كما حقق لقب الكأس مرتين إضافة إلى كأس السوبر الأوكراني وسيحل المدرب حال الاتفاق النهائي خلفًا للسويسري كريستيان جروس .وفق “سبق”.
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