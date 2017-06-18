يصل الى الرياض بعد غدٍ الأثنين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر البرازيلي ريكاردو قوميز وطاقمه الفني المساعد وذلك بعدما تعاقدت معه ادارة النادي لقيادة الفريق في الموسم المقبل وسيعقد المدرب اجتماعاً هاماً مع رئيس النادي الأمير فيصل بن تركي وذلك للتباحث حول عدد من الأمور المهمة والمتعلقة بمستقبل الفريق وتعاقداته الأجنبية وكذلك الخطة الإستراتيجية التي سيسير عليها الفريق في الموسم القادم على أن يكون يوم الثلاثاء القادم هو أول حصة تدريبية يقودها المدرب مع الفريق ميدانياً.
من جهة أخرى – تقدمت ادارة الرائد بطلب رسمي لإدارة النصر لإستعارة الحارس عبدالله الشمري لمدة موسم وذلك بعدما فشلت مفاوضات تجديد إعارة الحارس متعب شراحيلي لنادي الرائد للموسم الثاني على التوالي وذلك نظراً لحاجة النصر لخدماته في الموسم الجديد .وفق “أخبار 24”.
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