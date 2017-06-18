طلب المهاجم السوري عمر خربين من إدارة ناديه الظفرة الاماراتي عدم التفاوض مع أي نادٍ يرغب بالحصول على خدماته مؤكداً أنه اتخذ قراره بمواصلة مسيرته مع الهلال .
حيث توصلت إدارة الهلال إلى اتفاق نهائي مع المهاجم السوري عمر خربين ،لتوقيع عقد جديد يمتد لـ 4 أعوام، يتقاضى على أثره 5 ملايين ريال للموسم الواحد .
ومثل خربين الهلال بالإعارة من صفوف الظفرة خلال الفترة الشتوية من الموسم المنصرم ، و قدم خلالها مستويات جيدة اقنعت ادارة الهلال لمفاوضة الظفرة للإبقاء عليه بصفة دائمة .وفق “أخبار 24”.
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