أطلق فهد المولد نجم الاتحاد والمنتخب السعودي عدة تغريدات عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عبر من خلالها عن شكره للإدارة السابقة للنادي برئاسة حاتم باعشن، وهنأ من خلالها الإدارة الحالية بقيادة أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي.
وقال نجم الفريق الأصفر في تغريداته “من القلب ألف شكر للإدارة السابقة وشكر خاص للمهندس حاتم باعشن الله يوفقك في حياتك وكل التوفيق لأبو فيصل أنمار الحايلي وأحمد كعكي، والله يوفق الاتحاد في القادم وإن شاء الله سنة أفراح ياااااااارب ❤ ولاتنسو المرحوم رحمة الله عليه أحمد عمر مسعود من دعائكم”.
واختتم الفهد الأسمر تغريداته بـ”جمهور الاتحاد أنتو الروح”.وفق “عين اليوم”.
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