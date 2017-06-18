وصف النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، ربط النيابة العامة بالملك مباشرة وعدم السماح لأي جهة بالتدخل في أعمالها بـ”الخطوة المهمة”، التي تحقق للنيابة العامة الاستقلالية التامة؛ على اعتبار أن أعمالها من الأعمال القضائية.
وأكد المعجب وفقا لـ”عكاظ” أن المرحلة القادمة ستشهد عملية تطوير للعمل وذلك لتحقيق العدالة الناجزة.
وأوضح أن ذلك الربط يأتي تمشياً مع القواعد والمبادئ النظامية المتبعة في العديد من دول العالم، وبما يتفق مع القواعد والأحكام الشرعية على اعتبار أن أعمال هيئة التحقيق والادعاء العام من الصفة القضائية.
ولفت إلى أن هذه الخطوة تعد تأكيدا لفصل السلطات بين السلطة التنفيذية في الدولة والهيئة وأعمالها باعتبارها جزءاً من السلطة القضائية دون تأثير من أي جهة كانت.
وكان الشيخ المعجب عضوا في المجلس الأعلى للقضاء بمرتبة رئيس محكمة استئناف، وهي أعلى مرتبة قضائية، وعمل 31 عاما في القضاء تنقل خلالها في جميع مناطق ومحاكم المملكة.
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين أصدر أمرا ملكيا بتغيير مسمى هيئة التحقيق والإدعاء العام إلى “النيابة العامة” وتعيين المعجب نائبا عاما خلفا للشيخ محمد العريني.
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