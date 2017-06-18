أظهر مقطع فيديو جهود رجال الأمن في تنظيم دخول المعتمرين إلى مكة المكرمة، والتسهيلات المرورية التي يوفرونها لقائدي المركبات.
وبيّن الفيديو رجال المرور وهم يباشرون مهامهم في نقطة الفرز بالشرائع، من خلال تنظيم دخول المركبات إلى العاصمة المقدسة، حيث يتم السماح لجميع السيارات بالمرور عدا التي يرتدي قائدوها ملابس الإحرام؛ حيث يتم توجيهها إلى مواقف المركبات.
وأوضح الفيديو أن نحو 13 ألف مركبة تمر عبر نقطة فرز الشرائع يومياً، ويحول 50% منها إلى المواقف والنقل الترددي.
وفق “أخبار 24”.
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