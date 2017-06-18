أصدر وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد أمس (السبت) قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون لمدة أربع سنوات.
وتضمن قرار وزير الإعلام التشكيل الجديد للجمعية برئاسة الدكتور عمر بن عبدالعزيز السيف، على أن يكون نائباً له وعضواً في مجلس الإدارة الدكتور أسامة بن سعيد القحطاني، إلى جانب عضوية كل من أسماء بنت عبدالله الدخيل، والدكتورة أمل بنت محمد التميمي، وتوفيق بن فرج الزايدي، وعبدالعزيز بن عبدالرحمن السماعيل، والدكتور عبدالله بن محمد الحيدري، وفهد بن صالح الحوشاني، والدكتور نايف بن خلف الثقيل، وهنا بنت عبدالله العمير.وفق “أخبار 24”.
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