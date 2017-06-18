رفع معالي الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الحامد خالص شكره وعرفانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله – على الثقة الملكية الغالية بتعيينه مديرًا لجامعة الأمير سطّام بن عبد العزيز ، داعياً الله العلي القدير أن يكون عند حسن الظن وأن يعينه على بذل كل ما يستطيع لخدمة الدين والوطن.
وعبر معالي مدير الجامعة الدكتور الحامد عن اعتزازه بأن يكون مديرًا لهذا الصرح التعليمي معرباً عن أمله في تحقيق ما يرضى القيادة الرشيدة في الرقي بالطالب الجامعي لخدمة هذه البلاد الغالية، وتقديم كل ما يخدم أبناء وبنات الوطن في ظل الدعم الكبير الذي يتمتع به التعليم من القيادة الحكيمة، داعياً الله عز وجل أن يكون عند مستوى طموحاتهم وأن يوفقه وزملاءه منسوبو الجامعة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر الذين يولون الجامعات السعودية جل اهتمامهم سيما وهي حاضنة شباب الوطن ومحطة صناعة وبناء قدراتهم في سبيل الإسهام بتحقيق الرؤية الطموحة للمملكة 2030م .
سائلاً العلي القدير أن يوفق في قيادة الجامعة للمزيد من التطور والمنجزات .
وأوصل معاليه شكره لمعالي وزير التعليم الأستاذ الدكتور أحمد بن محمد العيسى على عنايته واهتمامه بمسيرة التعليم بشكل عام والجامعات بشكل خاص.
السيرة الذاتية لمعالي مدير جامعة الأمير سطام
المؤهلات العلمية
• دكتوراه الفلسفة في الهندسة المدنية جامعة بيرمنجهام، بيرمنجهام، بريطانيا في عام 1412هـ.
• ماجستير العلوم في الهندسة المدنية جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية في 1407 هـ.
• بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية في 1404 هـ.
• التخصص الدقيق هندسة مصادر المياه والهيدروليكا.
المهام الإدارية:
• وكيل جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز بن للدراسات العليا والبحث العلمي
• عميد كلية الهندسة جامعة الملك سعود،
• رئيس قسم الهندسة المدنية. جامعة الملك سعود.
• رئيس اللجنة التنفيذية لمركز التميز البحثي في المواد الهندسية-كلية الهندسة-جامعة الملك سعود
• المشرف على كرسي اكوابور لأبحاث المياه
المجالس
• عضو مجلس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز .
• امين مجلس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز.
• رئيس المجلس العلمي – مجلس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز .
• عضو مجلس مركز الأمير سلطان للبيئة والمياه والصحراء. جامعة الملك سعود.
• عضو مجلس الكليات التقنية بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
• عضو مجلس الأمناء لجامعة الأمير محمد بن فهد
• عضو مجلس الأمناء لكلية دار الحكمة بجدة
اللجان
• رئيس اللجنة الدائمة للابتعاث والتدريب-جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز.
• رئيس اللجنة الدائمة لشؤون المعيدين والمحاضرين-جامعة سطام بن عبدالعزيز،
• عضو الهيئة الاستشارية لجائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه
• رئيس لجنة الاعتماد الأكاديمي بكلية الهندسة جامعة الملك سعود،
• رئيس اللجنة التنفيذية لمركز التميز البحثي في المواد الهندسية جامعة الملك سعود،
• عضو لجنة اختيار المرشحين للفوز بجائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه.
• عضو لجنة الخبراء لجائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه.
• عضو اللجنة العامة للتراخيص والاعتماد بوزارة التعليم
• عضو لجنة معادلة الشهادات بوزارة التعليم.
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