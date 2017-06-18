سلّط تقرير صحفي الضوء على طبيعة ونوعية الأسلحة والتدريبات التي يتلقاها قناصة حرس الحدود قبل انتقالهم إلى الحد الجنوبي؛ لمواجهة محاولات الاختراق والتسلل للدخول إلى أراضي المملكة، لافتاً إلى أن تخصص القناصة يعد الأصعب والأهم بين التخصصات العسكرية.
وبيّن التقرير، الذي أوردته صحيفة “سبق”، أن عناصر قناصة حرس الحدود يشترط توافر مواصفات بدنية ونفسية خاصة كونهم معرضين لتلقي لدغات الأفاعي والعقارب والاستمرار في مواقع الخدمة لأكثر من 12 ساعة متواصلة.
وأشار إلى أن عناصر القناصة يتعاملون في بعض الأحيان مع أسلحة كاتمة للصوت حتى لا يحدد العدو مكانهم، كما أنهم يخضعون لتدريبات مكثفة جعلتهم على مستوى عالٍ من الاحترافية؛ حيث بات العدو يدرك مدى خطورة قناصة حرس الحدود.
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