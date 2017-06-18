شارك متعب نجل الشهيد المقدم عبدالرزاق الملحم، أول من أمس (الجمعة)، في توزيع وجبات إفطار على الصائمين بالمسجد الحرام، حملت صورة والده، وذلك على مائدة إفطار أبناء الشهداء.
وأظهر مقطع فيديو استقبال كل من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، ومدير الأمن العام السابق الفريق عثمان المحرج، لنجل الشهيد بالمسجد الحرام، والاحتفاء به تقديراً وفخراً لما قدمه والده في سبيل الوطن.
من جانبه، أكد الدكتور عبدالرحمن السديس أن مائدة إفطار أبناء الشهداء جاءت تضامناً من رئاسة شؤون الحرمين والأمن العام مع أبناء هؤلاء الأبطال والوقوف بجانبهم ودعمهم، داعياً للمرابطين بالحد الجنوبي بالنصر والثبات.
وفق “أخبار 24”.
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