تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال قضائه العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بمكة المكرمة.
وأظهرت الصورة خادم الحرمين الشريفين وهو يجلس على كرسي بقصر الصفا، بادياً على وجهه الخشوع والسكينة.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال قضائه العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بمكة المكرمة.
وأظهرت الصورة خادم الحرمين الشريفين وهو يجلس على كرسي بقصر الصفا، بادياً على وجهه الخشوع والسكينة.
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