أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز امس (السبت) أمراً ملكياً, بترقية 40 قاضياً وتعيين 5 قضاة بديوان المظالم.
وأوضح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف, أن الأمر الملكي تضمن ترقية قاضٍ إلى درجة قاضي استئناف، وترقية 6 قضاة إلى درجة رئيس محكمة / أ وترقية 17 قاضياً إلى درجة وكيل محكمة/أ ، وقاضٍ إلى درجة وكيل محكمة /ب.
كما تضمن وترقية 4 قضاة إلى درجة قاضٍ / أ، وترقية 11 قاضياً إلى درجة قاضٍ / ج ، وتعيين قاضٍ على درجة قاضٍ / ب ، وتعيين 4 قضاة على درجة ملازم قاضٍ.
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