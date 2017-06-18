أوقفت وزارة التجارة والاستثمار مسابقة أقامتها إحدى الشركات لأحد العطور، تم الترويج لها عبر تطبيق “سناب شات” لعدم وجود ترخيص للمسابقة، ولاشتراط الشراء للدخول في السحب.
وأوضحت الوزارة أنه نتيجة لهذه المخالفات، قامت باستدعاء صاحب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية، وإيقاف المسابقة لحين إصدار التراخيص اللازمة لإقامتها، والالتزام بالشروط.
يذكر أن أنظمة وزارة التجارة تنص على عدم إلزام المستهلكين بالشراء كشرط للمشاركة بالمسابقات، وعدم إجراء أي مسابقة أو الإعلان عنها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك.وفق “أخبار 24”.
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