أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن تعديل اسم هيئة التحقيق والادعاء العام ليكون “النيابة العامة” ترتبط مباشرة بالملك من شأنه أن تعطي استقلالية وحياد تام وتعزز القيم والمبادئ السامية.
وأوضح أن التراتيب التي تضمنتها الأوامر الملكية تعكس حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على ترسيخ المبادئ القضائية الهادفة لتعزيز قيم العدالة وتفعيل أدواتها، مؤكداً أن من أهم مميزاتها أنه ليس لأحد التدخّل في عملها.
وأضاف وزير العدل أن مرجعية النيابة العامة مباشرة للملك، خطوة هامة تتماشى مع المعمول به بمختلف دول العالم المتقدمة قضائياً، بما يتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية
وأبان أنها خطوة تعزز من مبدأ الحياد أثناء إجراءات التحقيق، وإصدار قرارات الاتهام، ورفع الدعاوى العامة، بما يكفل بإذن الله المساهمة في تحقيق العدالة، وتركيز أعمال النيابة العامة، بوصفها جزءاً من أعمال السلطة القضائية، مؤكداً أنها تعكس رؤية قانونية عصرية للملك سلمان على التطورات القانونية والإجرائية في دول العالم.وفق “أخبار 24”.
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