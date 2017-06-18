أثارت صورة التقطت لثلاثة من الشباب يتناولون طعام الإفطار فوق قمة جبل فيما تناثرت السحب أسفلهم، الإعجاب والتساؤلات عن ذلك المكان الجميل.
وكشف ناشر الصورة المتداولة على تويتر، والتي عنونت بـ “فطور فوق السحاب”، أن المكان ليس ببعيد، وهو داخل المملكة، حيث إن الشباب الظاهرين في الصورة، يتناولون الإفطار فوق جبل هروب بمنطقة جازان.
وبدت السحب كثيفة تحت الجبل، ما أوجد حالة من الإثارة والتشويق، حيث إنها تجربة فريدة، قد لا يتوفر للكثيرين أن يعيشونها.وفق “أخبار 24”.
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