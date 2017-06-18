بدأت بلدية محافظة الخرج استعدادها لتجهيز احتفالات عيد وصيف الخرج 38 تحت رعاية محافظ محافظة الخرج الأستاذ / شبيلي بن مجدوع آل مجدوع ، والتي تقوم بإعداده وتجهيزه البلدية خلال عطلة عيد الفطر المبارك في الفترة من1/10/1438هـ إلى 10/10/1438هـ ببرج المياه بالخرج ، يأتي هذا المهرجان ضمن برامج البلدية الاجتماعية والترفيهية والثقافية المتنوعة .
كما أوضح رئيس بلدية الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري أن البلدية تسعى لتلبية احتياجات المواطنين بتوفير أنشطة ترفيهية بالمحافظة خاصة و أنها تتزامن من العطلة الصيفية وعطلة عيد الفطر المبارك .
كما أن المهرجان يتضمن برامج ترفيهية و ثقافية التي تشمل برامج الأطفال والألعاب المسرحية وغير من النشاطات التي صممت لتتناسب مع كافة أفراد العائلة ضمن أجواء كرنفالية ممتعة.
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بلدية الخرج تستعد لمهرجان عيد صيف الخرج 38
الخرج اليوم - سعود الضحوك :
بدأت بلدية محافظة الخرج استعدادها لتجهيز احتفالات عيد وصيف الخرج 38 تحت رعاية محافظ محافظة الخرج الأستاذ / شبيلي بن مجدوع آل مجدوع ، والتي تقوم بإعداده وتجهيزه البلدية خلال عطلة عيد الفطر المبارك في الفترة من1/10/1438هـ إلى 10/10/1438هـ ببرج المياه بالخرج ، يأتي هذا المهرجان ضمن برامج البلدية الاجتماعية والترفيهية والثقافية المتنوعة .
بدأت بلدية محافظة الخرج استعدادها لتجهيز احتفالات عيد وصيف الخرج 38 تحت رعاية محافظ محافظة الخرج الأستاذ / شبيلي بن مجدوع آل مجدوع ، والتي تقوم بإعداده وتجهيزه البلدية خلال عطلة عيد الفطر المبارك في الفترة من1/10/1438هـ إلى 10/10/1438هـ ببرج المياه بالخرج ، يأتي هذا المهرجان ضمن برامج البلدية الاجتماعية والترفيهية والثقافية المتنوعة .
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