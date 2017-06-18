صدر المرسوم الملكي ليلة امس والذي يقضي بتعيين معالي الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد مديرا لجامعة الأمير سطام بمحافظة الخرج وباقي فروعها بالمحافظات المجاورة .
والخرج اليوم تبارك لمعالي المدير هذه الثقة الملكية الغالية وتتمنى له أن تكون عونا له على طاعة ربه وخدمة لوطنه ومليكه .
كان معالي المدير قد كلف خلفا لمعالي المدير السابق الدكتور عبدالرحمن العاصمي والذي عين نائبا للتعليم قبل شهرين تقريبا .
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